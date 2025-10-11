「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第１日」（１０日、東名ＣＣ＝パー７２）今季国内ツアー初出場の原英莉花（２６）＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス＝は５バーディー、１ボギーの６８で回り、首位と３打差の１６位につけた。今年３月以来の国内戦で、米ツアーのポイントランク１０２位と苦しむ渋野日向子（２６）＝サントリー＝は３バーディー、ボギーなしの６９で２８位。河本結（２７）＝ＲＩＣ