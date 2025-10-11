芝クッション値＝9.8＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前14.7％、4角13.3％ダートG前1.3％、4角2.4％※金曜午前8時30分。開催2週目も芝は変わらず良好な状態。先週に続き内前有利が見込まれる。ダートは極端に乾いた状態だが、雨が降って馬場が湿れば先行馬有利。