芝クッション値10.7＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前9.3％、4角8.4％ダートG前3.4％、4角4.3％※金曜午前10時芝は全体的に良好。開幕2週目でスピード勝負。先週に引き続き内枠が有利の見立て。ダートは乾いて大型馬に勝算あり。展開ひとつで差し馬が浮上。