「国際親善試合、日本代表２−２パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）日本代表はパラグアイ代表と２−２で引き分けた。前半に先制された後にＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣナイメヘン＝のミドルシュートが入り、追い付いた。後半に勝ち越されたが、終了間際に途中出場のＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝が同点ゴールを決めた。世界ランキング１９位の日本は同３７位のパラグアイと通算５勝５分け２