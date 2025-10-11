俳優の高良健吾（３７）と田中俊介（３５）が１０日、都内で行われたＮＨＫ総合「『未解決事件』Ｆｉｌｅ．０２『北朝鮮拉致事件』」（１８日、後７・３０）の取材会に出席した。北朝鮮による日本人拉致事件を描くもので、外事警察の捜査官を高良が、拉致被害者の蓮池透さんを田中が演じる。しばらく芝居をしていない時期があったという高良は「作品を通して何か伝えたいと思いましたし、なかったことにさせないという『未解