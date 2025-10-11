ミャクミャクグッズを手に万博を楽しむ女性グループ＝9日、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博は11日、閉幕前最後の週末を迎えた。会期終盤は1日当たり20万人以上が訪れ、会場内は連日超満員。184日間の会期は、13日の閉幕に向けてカウントダウンに入る。参加国・地域が日替わりで伝統芸能などを披露する「ナショナルデー」は、11日のカリブ海の島国ハイチが最終回。11日は早朝から、入場を待つ人でゲート前に長蛇の列ができた