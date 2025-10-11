【オスロ共同】ノルウェー・ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は10日、共同通信と単独会見し、ベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏のノーベル平和賞授与決定は「独裁と闘う全ての人々にささげるものだ」と語った。