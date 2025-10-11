官民連携で犯罪抑止を目指す一般社団法人「健康で安心な社会づくり推進協議会」は29日、「サイバー空間の安全安心」をテーマに「第2回世界の安心・安全絆フォーラム」を東京都品川区の区立総合区民会館で開く。ITの進展に伴って犯罪もグローバル化が進み、特殊詐欺などの被害が急増。高齢者に限らず、中高年層が狙われるケースも増えている。こうした事態を受け、警察庁の阿久津正好サイバー企画課長が基調講演をするほか、経