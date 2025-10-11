ポストシーズンでの先発の座を懸けたチーム内の戦いは続く。１１、１２日のフェニックス・リーグでの登板予定が、台風接近で回避となった大竹耕太郎投手（３０）らが１０日、ＳＧＬでの投手指名練習で汗を流した。登板機会を失った投手は、１１日以降の全体練習で実戦形式のマウンドに上がる予定。ファイナルＳ４戦目に先発が濃厚な大竹は「どのシチュエーションで回ってきても普通に投げられるような準備をしたい」と、淡々と