この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、しおん☺︎🐻‍❄️6￡🦖(@shyon_kawa)さんの投稿したお写真です。子育てをしていると、子どもが自分自身でできることが徐々に増え、成長していく姿にじんときますよね。しおんさんはある日、哺乳瓶を持てるようになった息子さんの姿をカメラに収めました。これから成長していくんだね…と微笑ましくなる