歌手の倖田來未が、アイドルグループ「ＮＥＷＳ」のライブに“参戦”したことを報告した。倖田は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「本日．ＮＥＷＳＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５変身見に行ってきました！！！ＮＥＷＳのライブってほんと元気出るんだよねー」と記し、横浜アリーナで行われたライブに贈ったハート型のフラワースタンドの写真を投稿。「声出して笑いまくりました笑笑グループって、素敵やな