公明党の斉藤鉄夫代表（７３）は１０日、自民党の高市早苗総裁（６４）と会談し、自民との連立政権から離脱すると伝えた。「政治とカネ」問題への自民の対応が不十分だと判断。２６年にわたる連立の歴史に幕を下ろした。石破茂首相の後継を選ぶ首相指名選挙では高市氏に投票しない。高市氏は連立離脱の通告が「一方的」として不満を示した。今後の政局について、政治ジャーナリストの田崎史郎氏（７５）が予想した。＊＊＊