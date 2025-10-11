俳優の竹野内豊（54）と堺正章（79）が10日、都内で日本・シンガポール・フランス合作映画「SPIRITWORLD―スピリットワールド―」の先行公開記念舞台あいさつに出席した。2人はフランスを代表する女優カトリーヌ・ドヌーブ（81）と共演し、竹野内は「一緒にいながら話す時間はあまりなかった」と残念がった。対する堺は「撮影6日目にいちご大福をプレゼントしたら、7日目の朝からハグをしてくれた。僕はフランスを制しまし