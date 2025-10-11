タレントの梅宮アンナ（53）が10日、横浜市内で「アピアランスケアセミナー」に登壇した。アピアランスケアとは、がんやがん治療に伴い外見が変化しても、その人らしく社会生活を送れるよう患者を支援すること。梅宮は8月の乳がん公表後、一部の友人と疎遠になったというが、5月に再婚した夫が支えとなっている様子。「朝にメールが来て“優しいアンナ、思いやりがあるアンナ…”とか書いてありました」と照れくさそうにはに