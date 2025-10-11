阪神は10日、馬場敏史2軍守備走塁チーフコーチ（60）が今季限りで退団すると発表した。現オーナー付顧問の岡田第2次政権が誕生した23年に1軍内野守備走塁コーチに就任。中野の二塁コンバート、木浪の再生、佐藤輝の強化を担当し優勝に貢献した。今季からファームを担当していた。ダイエー、オリックス、ヤクルトでプレーした現役時代は守備の職人として知られ、守り特化型のプレースタイルから、岡田前監督に「自衛隊」と呼ばれ