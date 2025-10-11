大相撲の元横綱で今年6月に日本相撲協会を退職した白鵬翔氏（40）が10日、東京国際フォーラムで行われた日本モンゴル友好記念事業の舞台「モンゴル・ハーン」日本公演初日に来場した。3000年前のモンゴル帝国が舞台となり、愛と野望、裏切りなど王位継承を巡る権力闘争が繰り広げられる歴史ドラマ。白鵬氏は公式アンバサダーとしてあいさつし「凄かった。何回も泣いて、何回も鳥肌が立ちました」と興奮気味に感想を述べた。