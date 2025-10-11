阪神は10日、本紙既報通り西純矢投手（24）の野手転向を発表した。11日から野手の練習に合流する予定で、来季から育成契約となる見込み。竹内孝行球団副本部長は野手転向の打診を快諾したことを明かした。「ポテンシャルを十分に感じている。そこにかけたいというところで、本人もやる気を見せてくれた」19年ドラフト1位で投手として入団し、通算12勝をマーク。一方、打撃では高校通算25本塁打で、プロ通算49打数11安打、打