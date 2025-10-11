【阪神・藤川監督語録】▼CSはファンも盛り上がるたぶん家でね。（試合を）見る方も早めに家に帰って早くテレビをつけるとかね。そうなるでしょうから。そういうシーンをつくり出せるようにしてくれるでしょうから。（ファーストSで）つくってくれるでしょうから。▼阿部監督は阪神を理想的なチームと勝てばそう言われるけど負ければそうはならない。その辺は結果から来ることでしょうから。周りからの評価ってあまり関