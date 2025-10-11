【ニューヨーク＝小林泰裕】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８７８・８２ドル安の４万５４７９・６０ドルだった。値下がりは５営業日連続。トランプ米大統領が１０日、中国に対する大幅な関税の引き上げを示唆し、世界経済に悪影響が出るとの懸念から株が売られた。トランプ氏は１０日、自身のＳＮＳで「現在検討中の政策の一つは、米国に輸入される中国製品への関税の大幅な引き上げだ