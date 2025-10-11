µð¿Í¤Ï£±£°Æü¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤¬£³£¶£°ÅÙ¤ÇÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡È´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡É¤ÎÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤¹½¤¨¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â²¦¼Ô¡¦ºå¿À¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£Ä£å£Î£Á·âÇË¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££Ã£Ó¤Ç¤Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¤¬º¸ÍãÀÊ¤òÁ´¤Æ¥Û¡¼¥à»ØÄêÀÊ¤ËÄê¤á¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ë¾åÉô¤Î¥¦¥¤¥ó¥°ÀÊ¤Ø°Ü¤µ¤ì¤ë¡£»ë³ÐÅª¤Ëµå¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÀÄ¤ÇËä¤Þ¤ë