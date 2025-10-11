阪神は10日、23日に開催されるドラフト会議へ向けて兵庫県西宮市の球団事務所でスカウト会議を開き、上位候補の近況を確認した。1位候補は、野手なら大学No・1スラッガーの創価大・立石正広で不変。右の投手なら最速152キロの本格派、青学大・中西聖輝、左の投手なら最速152キロで完成度が高い鷺宮製作所・竹丸和幸の評価が高い。高校生なら最速158キロ右腕の健大高崎・石垣元気。畑山俊二スカウトは「選手の評価やドラフト