動画サイト視聴者は新聞読者よりも陰謀論的思考の傾向が強い―。シンクタンク「スマートニュースメディア研究所」が18〜79歳の男女を対象に実施した調査で、こんな分析結果を公表した。傾向が強いほど生活への不満を感じているといい、専門家は「既存メディアへの不信感や社会的孤立と結びついている可能性がある」と指摘する。調査では陰謀論を「世の中の問題の原因が、不確かな根拠を基に誰かの陰謀のせいだと決めつける考え