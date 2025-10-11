自転車を運転する際の子どものヘルメット着用割合学習塾「明光義塾」が子どもの交通安全意識について保護者に調査したところ、わが子が自転車を運転する際にヘルメットを「常に着用している」との回答が4割弱にとどまった。自転車を利用する子どもを持つ保護者636人のうち「全く着用していない」は約3割に上った。小学生は約半数が常にかぶっていたが、高校生の約6割は全く身に着けていなかった。明光義塾の担当者は「学校や地