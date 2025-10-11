巨人のドラフト１位・石塚が１１日、球団史上初となる高卒新人でのＣＳメンバー入りへ強い意気込みを示した。今季はシーズン最終盤に昇格を果たし、プロ初安打も記録。「ベンチに入れるか分からないが、緊張感のある試合を体感できる可能性はある。すごく楽しみ」とし、「できることをしっかりやって、チームの勝利に少しでも貢献したい」と気を引き締めた。