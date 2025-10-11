ラグビー・リーグワン1部のBR東京は10日、大相撲の中村部屋の力士たちと都内のグラウンドで合同練習を行った。中村親方（元関脇・嘉風）がチームスタッフと親交があった縁から実現。モール練習では、100キロ超のFW5人で力士3人を力いっぱい押したがほとんど動かなかった。PR千葉太一は「浮かされた」と力士のパワーに驚嘆。PR西和磨は「組み合った時の力の入れ方は通ずるものがある。足の裏の使い方は特に興味深かった」と新