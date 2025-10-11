ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が１０日、都内で行われた主演映画「秒速５センチメートル」の初日舞台あいさつに高畑充希（３３）、宮粼あおい（３９）らと登壇した。大歓声の中にシンプルなネイビーの衣装で登場した松村は「いよいよ公開したという興奮もある。不安もあるけど、監督が入られた時に一段と拍手が大きくなったのを感じられて、この映画の届き方として正解」とうなずいた。「君の名は。」などのアニ