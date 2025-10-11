巨人・岡本和真内野手（２９）が１０日、下克上日本一へ、第一関門を突破する決意を示した。１１日からＣＳ第１Ｓを戦うＤｅＮＡには、昨季のＣＳ最終Ｓで敗れた。昨季同様に勝負を避けられる可能性もあるが、「自分のバッティングができればいい」と泰然自若で戦い抜く。快晴のハマスタに岡本の強烈な打球音が響き渡った。“中９日”の期間を経て、短期決戦がいよいよ始まる。下克上での日本一へ、やるべきことはやった。準備