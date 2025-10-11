◆国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）エースの仕事だ。１点を追う後半４４分、ＭＦ上田綺世（あやせ、２７）＝フェイエノールト＝は観衆の声援を受けてピッチに入り、同アディショナルタイム（ＡＴ）４分、期待に応えた。ＭＦ伊東のクロスが流れたところをダイビングヘッドで押し込んだ。出場からわずか５分。敗色濃厚だったチームを救い「流れ球とか、そういうところは狙ってま