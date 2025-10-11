１１日のＣＳ第１Ｓ初戦に先発する巨人の山崎伊織投手（２７）が１０日、“無敗”の舞台での必勝を誓った。ポストシーズンは昨季のＣＳ最終Ｓで同じＤｅＮＡを相手に１戦１勝。敵地でキャッチボールなどで最終調整し、「本当に一番大事な試合なので、本当にやってやろうという気持ち。しっかり準備する期間はあったので、まず明日勝って、チームとしていい流れで後の試合を迎えられるように頑張りたい」と静かに闘志を燃やした。