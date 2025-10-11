※経済指標 【米国】 ＊ミシガン大消費者信頼感指数（10月速報値）23:00 結果55.0 予想54.0前回55.1 ・1年先のインフレ期待 結果4.6% 予想4.7%前回4.7% ・5-10年先のインフレ期待 結果3.7% 予想3.7%前回3.7% 【カナダ】 雇用者数増減（9月）21:30 結果6.04万人 予想3.00万人前回-6.55万人（前月比) 失業率 結果7.1% 予想7.2%前回7.1% ※発言・ニュース