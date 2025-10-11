◆国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）森保ジャパンは、終了間際のＦＷ上田のヘッドで引き分けに持ち込むのがやっとだった。２戦無得点に終わった米国遠征（メキシコ戦０△０、米国戦０●２）に続き、３戦勝ちなし。ＦＩＦＡランクで格下の南米中堅国相手にホームで引き分けと、第２次森保政権では初の３戦連続未勝利で８か月後のＷ杯本大会へ不安を残した。課題に挙がっていた