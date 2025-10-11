米大リーグ、レッドソックスで外野手として活躍し、阪神でもプレーしたマイク・グリーンウェルさんが死去した。９日、レッドソックスが発表した。６２歳だった。球団によると、甲状腺がんで闘病していた。メジャー１２年間で通算打率・３０３を記録し、９７年に阪神加入。だが、５月１０日・巨人戦で自打球を当て右足甲を骨折すると「神のお告げがあった」と発言し、７試合の出場で退団して現役引退。大きな話題となった助っ人だ