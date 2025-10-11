阪神の中野拓夢内野手（２９）が１０日、ポストシーズンのキーマンに名乗りを上げた。「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ（ＣＳ）セ」の共同記者会見に藤川監督と甲子園からオンラインで会見に出席。１番から上位を打つ５人として名指しで期待され「誰がシリーズ男になるか分からない。それが自分だったらいい」と、大舞台で攻守の活躍を誓う。「セ・リーグのチャンピオンとして、負けられない戦いが続く」。史上