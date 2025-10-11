ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第４回は、正捕手としての座を確立した坂本誠志郎捕手（３１）を取り上げる。ここまで来たら、勝利までの過程は関係ない。エラーをしようが、三振をしようが、ＣＳを勝ち抜いて日本一になればいい。坂本は勝つことだけを求めた。「結果がほしくて、結果を出しにいって、結果が出せるかどうか