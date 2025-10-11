女優の上戸彩（40）が10日、都内でブランドアンバサダーを務める「丸亀製麺」のイベントに出席した。21日から、同社の麺職人が考えた地域色豊かなうどんを限定販売する企画「わがまちうどん47」がスタート。自身の“職人技”を問われると「街で芸能人を見つけること」と豪語し「雰囲気が違うのですぐ分かる」と説明した。一方で上戸自身は「なかなか見つけてもらえない。この話はやめましょうか」と肩を落としていた。