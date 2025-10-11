阪神の藤川球児監督（４５）が１０日、「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ（ＣＳ）セ」の共同記者会見に甲子園からオンラインで出席し、１５日から開幕するＣＳファイナルステージ（Ｓ）に向けて意気込みを語った。ＣＳを「秋の最後の大運動会」と表現。ＤｅＮＡ、巨人を含めた３チームでポストシーズンを盛り上げることを約束した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−いよいよＣＳが始まるとい