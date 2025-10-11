教員の仕事時間が「世界最長」という結果は今回で3回目になる（写真：miyuki ogura / PIXTA）【比較を見る】日本の小学校教員の仕事時間は週52.1時間、中学校教員は週55.1時間で世界最長日本の教員の仕事時間は世界最長で、世界標準から大きくズレていることが、10月7日に公表された最新のTALIS （OECD国際教員指導環境調査）でわかった。この連載はこちらTALIS（Teaching and Learning International Survey）とは、学校の学習環