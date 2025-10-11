日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は、企業・団体献金の見直しを巡り、公明、国民民主両党が３月にまとめた規制強化案に歩み寄る可能性を示唆した。９日の読売新聞のインタビューで明らかにした。吉村氏は献金禁止の方針を堅持しつつ「（現状より）大きく進むのなら協議に応じる」と述べた。両党は、〈１〉寄付を受領できる政党支部を都道府県連に限る〈２〉同一団体への寄付を年間最大２０００万円に制限する――などの案