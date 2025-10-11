ソニックのぬいぐるみやリカちゃんのフィギュア販売三菱商事は、アニメや漫画などの知的財産（ＩＰ）を国内外に流通させる「コンテンツ事業」に本格参入する。米国で日本の人気キャラクターのグッズ販売を行う店舗を展開する計画で、政府がコンテンツ産業の強化を掲げる中、日本が持つソフトパワーを新たな収益源に育てたい考えだ。１１月にゲーム大手のセガ、玩具大手のタカラトミーと共同で、米ロサンゼルスに実験店舗を出店