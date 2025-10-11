俳優の沢尻エリカ（３９）が１０日、都内で行われた、ビーチバレーの西村晃一選手がプロデュースするスポーツアパレルブランド「ＤＩＧ」のローンチ会見に出席した。昨年２月に行われた主演舞台「欲望という名の電車」の公開稽古以来、１年８カ月ぶりに報道陣の前に姿を見せ、オーバーサイズのスノーアウターを着こなして魅了した。映画「ヘルタースケルター」（１２年公開）で共演した俳優の窪塚洋介と同ブランドのスペシャル