政府は11日付で、警察官や自衛官など危険性が高い業務に従事した元公務員を対象とする「第45回危険業務従事者叙勲」の受章者3604人（うち女性21人）を発表した。内訳は瑞宝双光章が1543人（同7人）、瑞宝単光章が2061人（同14人）。発令は11月3日。職種別では、警察官が1858人（同12人）で全体のほぼ半数を占めた。自衛官956人（同4人）、消防吏員650人（同3人）、刑務官と入国警備官85人（同2人）、海上保安官54人、漁業取締