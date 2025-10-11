陸上女子の田中希実（２６）＝ニューバランス＝が１０日、神戸市中央区の兵庫県庁で斎藤元彦知事を表敬訪問し、１５００メートルと５０００メートルに出場した９月の世界選手権東京大会の報告を行った。「大会がすごく昔のことのように感じる。それだけ特別なものだった」と感慨。１１月から約２週間、ケニア合宿を行う予定で「走ることが生活の一部のような環境。気ままに、思いつくままに走ってみたい」とした。斎藤知事は