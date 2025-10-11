?問題児?の仕上がりは…。元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏がファウンダーを務める興行「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日に開催するキルギス大会で、元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が亀田京之介（ＭＲ）と５８キロ契約１０回戦で対戦する。当日の試合を生中継する「ＡＢＥＭＡボクシング」の動画に元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏が出演。試合の１か月前、都内のジムでカシメロの練習を