ビュイックLPGA上海女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海が10日、中国のチージョン・ガーデンGC（6703ヤード、パー72）で第2ラウンドが行われた。27位で出た勝みなみ（明治安田）が驚異の12バーディー、1ボギーでコースレコードとなる「61」をマーク。通算13アンダーの単独首位に立った。衝撃的なバーディーラッシュだ。勝は出だし1番パー4で幸先よくスコアを伸ばすと、前半だけで6つのバーディーを奪う絶好調。後半10番