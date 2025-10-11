◆国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、来年の北中米Ｗ杯出場を決めている同３７位のパラグアイに２―２で引き分けた。０―１の前半２６分に先発ＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝が同点弾を決め、１―２の後半終了間際に途中交代したＭＦ上田綺世（あやせ、２７）＝フェイエノールト＝のヘディング弾で追いついた。小川のＡ代表１１試合目での通算１