西武・今井達也投手（２７）が１０日、ポスティングシステムを利用した米大リーグ移籍の希望を球団に伝えたと明かした。ベルーナＤでの秋季練習終了後に広池浩司球団本部長（５２）と交渉を行い、「一番いい時期が過ぎてからじゃ遅い。タイミングだけは逃したくない」と今オフの移籍を要望。球団は容認するかどうかを慎重に判断する方針だが、早ければ最速１６０キロの剛腕が来季から海を渡ることになる。今井は夢への熱い思い