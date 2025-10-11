阪神・藤川球児監督（４５）が１０日、セ・リーグのＣＳを「秋の最後の大運動会」と題して盛り上げる決意を示した。選手会長を務める中野と共同記者会見に出席。１５日から始まる最終Ｓで、ＤｅＮＡか巨人か第１Ｓの突破チームを迎え撃つ指揮官は「３チームで勝っても負けても素晴らしい期間だったと思えるようにしたい」と語気を強めた。もちろん、大運動会の主役はぶっちぎりでリーグを制覇した阪神だ。猛虎打線の中心を担う