オリックス・山下舜平大投手（２３）が１０日、新庄ハムの「地蔵作戦」を歓迎した。１１日のＣＳ第１Ｓ初戦でポストシーズン初登板初先発する１６１キロ右腕は「あまり特別感は感じない。チームに勢いを与えられたら」と、普段通りの投球を誓った。昨年８月１８日の同戦（京セラＤ）では、相手打線が初回先頭から２０球連続でスイングを仕掛けず、５回で８８球を要したが、１失点で白星を手にした。この日の前日記者会見では、