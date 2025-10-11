楽天・中島大輔外野手が来季のタイトル獲得を目標に掲げた。１年目の昨季は３７試合に出場して打率２割２分８厘、１本塁打、１０打点。今季は開幕１軍こそ逃したが４月１２日に１軍に昇格すると、中盤以降は１番に定着して１２４試合に出場した。２年目で初めて規定打席に到達して１２３安打を放ち、打率２割６分６厘、６本塁打、３１打点と昨季を上回る成績を残した。来季へ「もちろん１年間出続けてレギュラーで、というのはも