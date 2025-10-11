◇サッカー国際親善試合日本2ー2パラグアイ（2025年10月10日パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表MF南野は招集外の遠藤に代わり、初めてキャプテンマークを巻いた。「あまり意識しすぎず自分のやることにフォーカスした」と平常心でプレー。後半5分に右のショートCKから堂安のクロスをゴールに押し込んだが、オフサイドの判定。幻のゴールに「結果が出てないことに対してのプレッシャーは感じている」と語った。